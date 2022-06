RWBY: Ice Queendom, uscita e dettagli sui primi episodi dell'anime di Studio SHAFT

A quasi un decennio dalla nascita, il franchise multimediale RWBY creato dallo studio Rooster Teeth Productions subirà una rivoluzione. In estate, sul catalogo streaming di Crunchyroll, debutterà la serie anime originale RWBY: Ice Queendom dello Studio SHAFT.

In seguito al trailer di RWBY: Ice Queendom diffuso all'Anime Japan 2022, la serie originale prodotta da Studio SHAFT ottiene una data di uscita ufficiale, il 3 luglio. I primi tre episodi del progetto, debutteranno però in anteprima dal 24 giugno. Di queste puntate introduttive, sono stati diffusi i titoli:

Chapter 1 – Red, White, Black, Yellow "Departure";

Chapter 2 – This is Beacon "Exam";

Chapter 3 – A Nightmare comes "Nightmare".

Originariamente creato da Monty Oum, RWBY: Ice Queendom vedrà la partecipazione di Gen Urobuchi al concept dell'animazione e Tow Ubukata come sceneggiatore. Il cast vocale originale parteciperà anche a questa nuova serie. Dunque, Saori Hayam, Yoko Hikasa, Yu Shimamura e Ami Koshimizu continueranno a prestare le proprie voci alle protagoniste Ruby Rose, Weiss Schnee, Blake Belladonna e Yang Xiao Long.

Nel mondo di Remnant, scienza e fiabe coesistono. La civiltà umana è afflitta dalla comparsa di mostri spaventosi conosciuti come i Grimm. Per contrastare questi esseri, nascono i Cacciatori, un eroico gruppo di guerrieri che ha giurato di proteggere l'umanità. Questi combattenti vengono addestrati in istituti come la Beacon Academy. Li, Ruby incontra Weiss, Blake e Yang, con cui forma il Team RWBY, un gruppo che studia per diventare la formazione di Cacciatrici più forti che il mondo di Remnant abbia mai conosciuto.