RWBY: nuovo manga su Jump+ tratto dall'anime di Rooster Teeth

Dopo la prima serie manga RWBY, disegnata da Shirow Miwa su Ultra Jump tra il 2015 e il 2017, arriva un nuovo adattamento fumettistico dell'opera tratta dal prodotto d'animazione di Monty Oum e Rooster Teeth.

Il terzo numero di Weekly Shonen Jump di Shueisha ha rivelato che dal 20 dicembre, sulla rivista digitale Jump+, inizierà la pubblicazione di RWBY The Official Manga di Bunta Kinami, con capitoli mensili. Monty Oum e Rooster Teeth sono nei crediti come autori dell'opera originale. Viz Media, compagnia statunitense, ha contemporaneamente affermato che il nuovo manga sarà pubblicato anche sulla rivista americana, così come la serie precedente RWBY, pubblicata tra il 2015 e il 2017 su Ultra Jump.

La serie è basata sulla serie web animata RWBY di Rooster Teeth e dell'ormai deceduto Monty Oum e segue le avventure di quattro ragazze che, grazie alle loro armi speciali e un potere misterioso, il Dust, combattono demoni che abitano la Terra chiamati Creature di Grimm.