Ryan Reynolds si prepara al ruolo di Trunks di Dragon Ball Z? Ecco il cosplay involontario

Dragon Ball potrebbe ricevere un live action preparato dalla Disney. Queste voci di corridoio stanno diventando sempre più insistenti, con diverse persone che stanno cercando di rendere più consistente questa realtà. Non c'è nulla di ufficiale, ma ora i fan potrebbero aver trovato un attore capace di impersonare Trunks, il mezzo saiyan del futuro.

Ryan Reynolds è diventato famoso per il ruolo di Deadpool e potrebbe riuscire a rendere giustizia a Trunks in un eventuale lungometraggio in carne e ossa di Dragon Ball Z. L'attore si è presentato recentemente in Corea del Sud dove ha potuto fare una foto con la famosa band K-POP EXO. Reynolds ha condiviso la foto, sapientemente modificata da BossLogic.

Reynolds però probabilmente non ha notato quanto il look nella foto editata, presente in fondo alla notizia, lo faccia assomigliare al saiyan figlio di Vegeta e Bulma. Si parte dai capelli violacei alla giacca che ha assunto un tono di blu, ricalcando quella della Capsule Corporation indossata da Trunks. Anche la maglia scura sottostante con gli elementi ricorda molto quella di Trunks con tanto di cinturino per la spada.

Un sacco di fan in rete hanno sottolineato questo cosplay involontario di Reynolds e ora chiedono a gran voce che l'attore si presenti per un ruolo in Dragon Ball Z. Un vero cosplay di Dragon Ball ha invece portato in vita la coppia di Saiyaman.