Ryoma! Rebirth Movie The Prince of Tennis, annunciato nuovo film sul Principe del Tennis

Le novità annunciate al Jump Festa di Tokyo di quest'anno sembrano non voler trascurare alcun anime o manga. Questa volta è il turno del manga di Takeshi Konomi che riceverà un nuovo adattamento a lungometraggio animato.

L'annuncio è stato fatto durante una presentazione tenutasi durante la convention di quest'anno: i due noti manga The Prince of Tennis (Tennis no Ouji-sama/Il Principe del Tennis) e The New Prince of Tennis saranno la base da cui trarrà ispirazione il nuovo progetto d'animazione.

La pellicola, intitolata Ryōma! Rebirth Movie The Prince of Tennis (Ryōma! Shinsei Gekijōban Tennis no Ōji-sama), farà il suo debutto in Giappone all'inizio della primavera del 2020 e racconterà una storia totalmente inedita ambientata durante i tre mesi che trascorrono tra la conclusione del manga originale e il suo sequel.

In calce all'articolo potete ammirare la key visual presentata al Jump Festa e disegnata dallo stesso Takeshi Konomi. Oltre all'immagine, dalle tinte chiare e dai tratti semplici ma ben delineati, è stato anche mostrato il logo del film, dai colori sgargianti e che ricordano, come tipologia, una vetrata.

Konomi ha lanciato il manga originale de Prince of Tennis nella rivista settimanale Weekly Shonen Jump di Shueisha a partire dal 1999 e concludendolo nel2008. Il manga ha ricevuto inoltre un sequel dal titolo The New Prince of Tennis a partire dal 2009. L'opera è edita in Italia da Panini Comics con il titolo Il Principe del Tennis.

Prince of Tennis ha ispirato anche una serie televisiva, due lungometraggi animati, diversi OVA, così come dal sequel da cui è stato tratto un anime andato in onda nel 2012 e alcuni OVA. Di recente, il franchise ha ispirato nuovi episodi OVA. Ricordiamo inoltre che le puntate sono disponibili sulla piattaforma streaming di Crunchyroll.