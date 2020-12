Ryoma! Rebirth The Prince of Tennis: ecco il nuovo trailer e il nuovo poster del film

Una versione completamente nuova dell’opera di Takeshi Konomi, The Prince of Tennis, è stata presentata durante la Jump Festa 2021 Online, dove sono stati mostrati al pubblico il primo trailer e il poster del film, insieme alla nuova data di uscita fissata per l’autunno 2021.

Inizialmente l’uscita del film era stata annunciata per la primavera 2020, poi è stata rimandata al 2021. Con il trailer abbiamo dato una prima vera occhiata allo stile del film e, con grande sorpresa, sarà la prima uscita del franchise in 3DCG, che porterà Ryoma Echizen in una nuova dimensione.

Il titolo sarà Ryoma! Rebirth Movie The Prince of Tennis, e il nuovo film uscirà in Giappone il 3 settembre 2021. Il creatore della serie, Takeshi Konomi, farà da supervisore del film, che andrà anche a riempire i buchi tra gli eventi di The Prince of Tennis e il suo seguito The New Prince of Tennis. Potete vedere il trailer in fondo a questa news, insieme al poster del film, pubblicato dall’account Twitter ufficiale del film.

Ryoma! Rebirth Movie The Prince of Tennis sarà una storia completamente originale che coprirà i tre mesi di buco che ci sono tra The Prince of Tennis e il suo sequel. Sarà diretto da Hiroshi Koujina per The Monk Studio e Keica con la collaborazione dello Studio KAI.

Takehiko Hata si occuperà del copione per il film, Patricia Hishikawa farà da supervisore per la CG, Kei Yoshimizu sarà il direttore dell’animazione, Momoko Yamada invece si occuperà della direzione CG, Takeshi Takadera sarà il sound director e Kei Tsuda sarà il compositore.

Sfortunatamente al momento non ci sono notizie per una eventuale release al di fuori del Giappone.