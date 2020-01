Ryuk di Death Note terrorizza i fan con questo fedele cosplay

Death Note è un manga che ha cominciato a farsi largo nell'universo fumettistico e animato agli inizi degli anni 2000. L'opera di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata ha avuto un riscontro pazzesco che perdura ancora oggi, testimoniato dal fatto che anche ad anni di distanza non si fermano i progetti relativi al franchise degli shinigami e del quaderno.

Mentre il manga di Death Note sta per tornare con un capitolo autoconclusivo, nei mesi passati abbiamo visto la rappresentazione in carne e ossa di Netflix di shinigami e personaggi dell'opera. Tra questi non manca naturalmente Ryuk con la voce di Willem Dafoe.

I detrattori del film di Death Note però possono godersi anche altre rappresentazioni dello shinigami a cui piacciono le mele con tanti cosplay fatti con passione dai fan. Tra questi è risaltato nello scorso periodo quello di Monsters_Cosplay che potete vedere in calce.

Su uno sfondo scuro, il cosplayer di Death Note presenta la sua versione di Ryuk, con le ali spiegate e mentre si appresta a divorare il frutto rosso che ha tra le mani. I toni scuri e lo sguardo non riservano sicuramente sicurezza a chi osserva l'immagine, mettendo quindi in scena un cosplay piuttosto inquietante. Cosa ne pensate di questo Ryuk di Death Note?