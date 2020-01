Ryuk ha trovato un nuovo protagonista per Death Note?

Death Note è un'opera che si è conquistata il diritto di essere annoverata tra i manga più famosi e di successo degli ultimi venti anni. Tsugumi Ohba e Takeshi Obata hanno dato vita a una storia piuttosto breve per i canoni di Weekly Shonen Jump ma che è entrata prima e rimasta poi nell'immaginario collettivo anche ad anni dalla sua conclusione.

Su Jump SQ, a quattordici anni di distanza dalla conclusione, Death Note torna con un capitolo oneshot disegnato e scritto dai due autori originali. Per l'occasione, Platinum End sarà in pausa in modo tale da dedicare tutto lo spazio possibile al ritorno dello shinigami Ryuk. L'anteprima di Jump SQ #02 ha svelato infatti la presenza del mostro alato che sta andando alla ricerca di un'altra persona intelligente come lo era Light Yagami.

Il capitolo autoconclusivo di Death Note, lungo ben 87 pagine, sarà sottotitolato "Justice or Evil" e vedrà un personaggio inedito con lunghi capelli chiari, che potrebbero essere biondi o bianchi come quelli di Near. In calce si può vedere la preview inserita sulla rivista di Shueisha e il ragazzo in questione, con alle spalle la solita ombra nera di Ryuk. Oppure, il ragazzo in questione potrebbe essere Near adulto, con una storia che seguirà quella presentata durante la celebrazione dell'anniversario alla carriera di Takeshi Obata.

Ricordiamo che la storia sarà autoconclusiva, ovvero sarà un singolo capitolo senza seguiti e che quindi non avrà ulteriori serializzazioni.