S.W.O.R.D.: tutto quello che dovete sapere in attesa della nuova serie Marvel Comics - Aggiornata

Dopo una lunga attesa, il primo numero della nuova serie Marvel X-Men: X of Swords ha preparato il campo per il ritorno in grande stile dello S.W.O.R.D., organizzazione misteriosa che si occupa della sicurezza galattica del pianeta Terra.

Il primo volume di X-Men: X of Swords, in cui c'è già stata una prima vittima, si è concluso con l'arrivo di Ciclope, Jean Grey e Cable nel quartier generale dello S.W.O.R.D.. La stazione spaziale risulta irraggiungibile da settimane e le vite dei suoi oltre 6000 abitanti sembrano essere in pericolo. Ma cosa è successo esattamente al QG? E di cosa si occupa?

Per chi non dovesse conoscerlo, lo S.W.O.R.D. è l'equivalente spaziale dello S.H.I.E.L.D. ed ha l'incarico di gestire la posizione dei terrestri nella società intergalattica e di salvaguardare il pianeta da minacce aliene. L'agenzia è stata creata nel 2004 da Joss Whedon e John Cassady nel sesto volume di Astonishing X-Men, mentre una serie interamente dedicata risale al 2009. Il suo ritorno, dunque, non poteva che apparire in un fumetto dei mutanti.

Lo S.W.O.R.D. non è certamente il gruppo più longevo o amato dell'Universo Marvel, ma ha spesso giocato un ruolo importante per la difesa della Terra. Guidata dall'agente speciale Abigail Brand, figlio di madre umana e padre alieno, l'agenzia ha ad esempio aiutato Mr. Fantastic nella sua lotta contro gli Skrull. Nella nuova serie, Brand vestirà un ruolo chiave e manterrà i rapporti con i membri degli X-Men, tra cui anche Magneto. In attesa dell'uscita, non perdetevi tutti i dettagli su S.W.O.R.D..