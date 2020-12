S.W.O.R.D.: Il nuovo numero introduce altre Pietre dell'Infinito?

Si è da poco concluso l'evento crossover X of Swords, nel frattempo i numerosi fan delle storie di mutanti hanno potuto leggere il primo volume dedicato a S.W.O.R.D., particolare opera incentrata su un nuovo gruppo di protagonisti.

In particolare, si tratta de I Sei, personaggi le cui capacità gli consentono di viaggiare nello spazio, le loro abilità quindi sono particolarmente indicate alla ricerca di artefatti cosmici, oggetti che nel corso dei decenni sono stati al centro delle saga di casa Marvel. Tra i più importanti sono presenti le Pietre dell'Infinito, usate da Thanos anche nella saga cinematografica del MCU. Il gruppo guidato da Abigail Brand potrebbe quindi essere al centro dei prossimi eventi crossover, anche se per ora abbiamo potuto ammirare solo la loro missione di prova, organizzata per far capire a Magneto il loro potere.

I Sei hanno successo, e consegnano al loro futuro leader un particolare oggetto, all'apparenza innocuo: si tratta di una piccola piramide di metallo, fredda al tocco ma che contiene al suo interno un potere irraggiungibile. Non resta che aspettare i prossimi numeri di S.W.O.R.D. per scoprire quale potrà essere il suo impatto, nel frattempo ecco la nostra notizia in cui parliamo del matrimonio di due personaggi di X of Swords.