S.W.O.R.D.: il secondo volume della nuova serie Marvel si collegherà a King in Black

Nonostante il debutto di S.W.O.R.D. sia previsto per il mese di dicembre, in rete sono trapelate già alcune informazioni sul secondo volume. La nuova attesissima serie Marvel Comics, a quanto pare, sarà strettamente collegata con l'evento King in Black.

La nuova serie X-Men: X of Swords Creation sta aprendo il campo all'arrivo di S.W.O.R.D., evento che rivoluzionerà lo status quo della nazione mutante Krakoa. Nonostante il primo numero verrà pubblicato nel corso del mese di dicembre, Marvel ha stuzzicato i fan svelando alcuni dettagli sul secondo volume.

Scritto da Al Ewing e illustrato da Valerio Schiti, S.W.O.R.D. #2 si intreccerà all'evento King in Black di Venom. "La stazione spaziale S.W.O.R.D. è alle prese con una crisi planetaria, mentre Krakoa combatte il King in Black. Nel frattempo, Abigail Brand prepara una misteriosa operazione. Che cosa è il PROTOCOLLO V? La Terra sopravvivrà?".



Stando a quanto affermato da Ewing, la minaccia di King in Black avrà un impatto spaventoso su Krakoa e sui mutanti. "Quando la Terra viene attaccata da una forza aliena per la prima volta da EMPYRE, ti aspetteresti che lo S.W.O.R.D. intervenga. È stato molto divertente elaborare la risposta di Krakoa a questo tipo di crisi. Rappresenta anche una grande opportunità per presentare il capo divisione S.W.O.R.D.". In attesa della nuova serie Marvel Comics, scopriamo tutti i segreti dello S.W.O.R.D., misteriosa agenzia spaziale.