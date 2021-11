Sabiiro no Armor: Opening e nome dello staff al lavoro sull'anime di Kigumi

In attesa di scoprire i titoli e la trama dei prossimi lavori di Toei, vi segnaliamo i primi dettagli riguardo la trasposizione animata di Sabiiro no Armor, tra cui la sigla di apertura degli episodi dello show.

In calce alla notizia trovate il filmato condiviso su YouTube e che ci permette di ascoltare per la prima volta la canzone intitolata "Faith", insieme ad un primo trailer incentrato sui personaggi di Sabiiro no Armor. I protagonisti dell'anime saranno doppiati da Taiki Sato, Toshiki Masuda e Ryuji Sato, mentre alla regia delle puntate troveremo Shinmei Kawahara, mentre la sceneggiatura sarà opera di Ohine Ezaki.

Lo studio che si è occupato di produrre gli episodi di Sabiiro no Armor è Kigumi, al suo debutto nel mondo degli anime. La prima stagione della serie andrà in onda in Giappone a partire dal prossimo 9 gennaio, raccontando la storia di Magoichi, a capo degli Saika Ikki, un gruppo di mercenari attivo durante l'epoca Sengoku, e del suo rapporto con Oda Nobunaga. Per ora non sappiamo se verrà anche pubblicato in Italia, siamo sicuri comunque che nei prossimi mesi avremo altre informazioni a riguardo. Per finire, vi segnaliamo questa lista con le otto protagoniste degli anime più amate dal pubblico.