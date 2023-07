Sabikui Bisco: arriva l'annuncio della seconda stagione per l'anime!

In una live stream celebrativa del suo 30° anniversario Dengeki Bunko (Toradora!, Sword Art Online), editore specializzato in light novel, ha annunciato l'arrivo della seconda stagione di Sabikui Bisco, il cui manga è edito da Square Enix, serializzato da aprile 2019 ad ottobre 2022. La light novel, invece, pubblicata dal 2018, è ancora in corso.

Con la prima stagione andata in onda in Giappone nel gennaio 2022, riguardo alla seconda non abbiamo ancora date precise. Sarà di sicuro, come la precedente, disponibile in streaming su Cruchyroll per noi occidentali.

La serie, scritta da Shinji Cobkubo, si svolge in un Giappone alternativo piegato da una pestilenza che distrugge il corpo umano "arrugginendolo". Seguiamo quindi le avventure di Bisco Akaboshi e della dottoressa Milo Nekoyanagi, che partiranno alla ricerca di un leggendario fungo medicinale chiamato Sabikui, l'unica cura per la malattia.

La prima stagione vedeva Atsushi Ikariya (Fate/Zero, Akame ga KILL!) alla regia, OZ come studio di produzione, Ai Asari (Akame ga KILL!) e Ikariya addetti al character design e la sceneggiatura a cura di Sadayuki Murai (Blame!, Cowboy Bebop). Takeshi Ueda e Hinako Tsubakiyama (Girl from the Other Side) si sono occupati delle colonne sonore. Non abbiamo molte informazioni riguardo alla seconda stagione, né se questi ruoli verranno confermati, ma attendiamo notizie.

Se non avete ancora visto nulla a riguardo, non perdetevi il nostro articolo di commento sulla prima stagione di Sabikui Bisco disponibile su Crunchyroll!