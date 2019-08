Sacks&Guns!! è il nuovo anime in lavorazione presso Satelight

Nel corso di queste ultime ore, il blog ufficiale dedicato a Project Anima ha ufficialmente annunciato Sacks&Guns!!, adattamento anime del romanzo Sakugan Labyrinth Marker (Drilling Labyrinth Marker) scritto da Nekotarō Inui. Inoltre, sono giunte alcune nuove informazioni sul cast di doppiaggio e sullo staff.

L'annuncio è poi stato seguito dalla pubblicazione di un'immagine - visionabile a fondo news - in cui è possibile visionare la colonia sotterranea di Pinyin, dove vivono il padre Gagamba e sua figlia Memenpu, i protagonisti dell'opera. Ulteriori informazioni sulla serie giungeranno nel corso dei prossimi giorni. Secondo quanto dichiarato, Toshiyuki Toyonaga e Hikaru Midorikawa lavoreranno nel cast di doppiaggio dell'anime.

Jun'ichi Wada (WorldEnd, Caligula) è stato posto alla direzione dell'anime in collaborazione con Satelight. Yuji Iwahara (King of Thorn, Darker Than Black, Dimension W) si sta occupando del character design, mentre Stanislas Brunet (Macross Delta) è il mechanical designer. Kazumi Kōda (NieR: Automata) è il concept designer mentre Yūri Shibamura (Marginal Operation) è accreditato per la creazione degli scenari. Infine, Eriko Kimura è stato incaricato come director del comparto audio insieme alla Tohokushinsha Film Corporation. L'opera è attualmente previsto per il 2020.

Da diverso tempo Project Anima accetta la presentazione di nuove storie da parte del pubblico attraverso MangaBox, Everystar e piattaforme di contenuti similari. DeNA, Sotsu Co., Ltd., Nippon Cultural Broadcasting e MBS hanno ospitato vari concorsi per tre diverse categorie. Il romanzo di Inui, Sakugan Labyrinth Marker, è stato il secondo classificato nella categoria "Fantascienza/Robot".