Il sacrificio di quel personaggio si compirà in L'Attacco dei Giganti 139?

Ogni protagonista de L'Attacco dei Giganti sta portando avanti la propria battaglia. Con i propri pesi sulle spalle, i giovani cadetti che abbiamo visto crescere ora devono fare tutto il possibile per salvare il mondo e le persone a loro care.

Sotto questo punto di vista, il capitolo 138 de L'Attacco dei Giganti ha distrutto quasi ogni speranza. I pochi sopravvissuti alla trasformazione in gigante causata dal fumo particolare emesso dall'Hallucigenia sono gli Ackerman e i portatori del potere dei giganti. Poche persone che hanno visto i loro sforzi svanire nel giro di pochi secondi e che si ritrovano in una situazione ancora più difficile di quella di prima.

In tutto ciò, se i giganti non dovessero tornare normali nel finale di capitolo, cosa accadrà a Gabi e Reiner? Il Gigante Corazzato dovrà essere passato nel giro di pochi mesi e proprio sapendo ciò Reiner potrebbe decidere di farsi mangiare da Gabi alla fine della battaglia, ottenendo l'attesa morte. In questo modo, consentirebbe a Gabi di tornare umana e di vivere anche se solo per un'altra decina d'anni.

I protagonisti de L'Attacco dei Giganti riusciranno a sconfiggere l'Hallucigenia e far terminare questo incubo infinito oppure accadrà qualcosa di inaspettato nell'ultimo capitolo del manga?