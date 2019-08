Sacro/Profano: il fumetto di Mirka Andolfo si prepara a sbarcare negli USA

Qualche tempo fa avevamo scambiato quattro chiacchiere con Mirka Andolfo, la talentuosa autrice del dissacrante fumetto Sacro/Profano, rimarcando le enormi qualità del lavoro svolto dall'artista. Due giorni fa, il sito ufficiale di ABLAZE ha annunciato la distribuzione in territorio statunitense dell'opera, rinominata per l'occasione Un/Sacred.

Quello di Mirka Andolfo non è certo un volto sconosciuto per i lettori americani. La fumettista ha già lavorato in passato su opere del calibro di Ms. Marvel e Wonder Woman, per conto di Marvel e DC Comics.

Il primo dei sei capitoli di Un/Sacred approderà sugli scaffali statunitensi il prossimo 13 novembre, con due variant cover firmate da Lorenzo De Felici e Elias Chatzoudis. Mirka ha commentato il suo esordio oltreoceano dichiarando quanto segue: "Non vedo l'ora che Un/Sacred venga pubblicato negli Stati Uniti! Sono ancora molto affezionata a questo fumetto, visto che è stata la mia prima esperienza da autrice. Spero che tutti i lettori statunitensi possano apprezzare la strane avventure di Angelina e Damiano! Sono molto grata ad ABLAZE, che ha creduto fortemente nel mio progetto!".

Rich Young, il co-fondatore di ABLAZE, ha parlato del fumetto aggiungendo: "Non vedo l'ora che venga pubblicato il primo numero di Un/Sacred.. è un libro molto divertente ed i disegni sono una gioia per gli occhi. Mirka ha uno stile tutto suo, e sono sicuro che il suo successo continuerà a crescere con ogni nuovo progetto".

Sacro/Profano è un fumetto pubblicato per la prima volta nel 2013 dall'allora ventiquattrenne Mirka Andolfo, ritenuto da molto uno dei fumetti italiani più ispirati e divertenti degli ultimi tempi. Nel caso in cui vogliate saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione.