La Saga di Garlic Jr. di Dragon Ball Z è su Prime Video: cosa succede in questo filler?

A distanza di 28 anni dalla fine di Dragon Ball Z, e con il midquel Dragon Ball Super attualmente in corso d'opera, Dynit e Amazon hanno portato in Italia lo streaming ufficiale di Dragon Ball Z. L'anime più popolare di sempre non è però arrivato per intero, ma suddiviso su più tranche di puntate.

Mentre il pubblico di appassionati di tutto il mondo freme nell'attesa dell'uscita di Dragon Ball Daima, una serie anime tutta nuova e ideata da TOEI per il 40° anniversario del franchise, siamo giunti al terzo appuntamento con Dragon Ball Z su Prime Video. In questa stagione ci ritroviamo a vivere un filler, un arco narrativo non presente nella storia scritta dal mangaka Akira Toriyama.

Dal 9 febbraio 2024 su Amazon Prime Video è stata aggiunta la Saga di Garlic Jr. di Dragon Ball Z doppiata in italiano. Si tratta di una saga breve e originale, raccontata tra gli episodi 108 e 117 dell'anime, e che fa da sequel agli eventi del film non canonico Dragon Ball Z: La vendetta divina.

Nella Saga di Garlic Jr. di Dragon Ball Z il malvagio antagonista riesce a liberarsi dalla dimensione in cui era stato rinchiuso nell'anime movie. Tornato sulla Terra, dove è trascorso un anno dallo scontro con Freezer su Namecc, Garlic Jr. intende vendicare suo padre eliminando Son Goku. Con Goku e Vegeta assenti, sono Gohan, Piccolo e Crilin i protagonisti di questa battaglia.