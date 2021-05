La saga di Granolah ha il potenziale per diventare la migliore di Dragon Ball Super?

Iniziato nel 2015, il manga di Dragon Ball Super disegnato da Toyotaro e supervisionato da Akira Toriyama e Victory Uchida ha seguito quasi pedissequamente gli sviluppi dell'omonima serie animata, portando più o meno le stesse saghe. Ma dalla fine del Torneo del Potere, il manga ha seguito una storia tutta sua.

Oltre le saghe che abbiamo visto anche nell'anime di Dragon Ball Super, si è aggiunta la saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica con un Molo che ci ha salutati da poco e adesso è partita la saga di Granolah, l'ultimo cereleano sopravvissuto. Dopo che la saga di Molo ha lasciato con l'amaro in bocca a causa di alcuni sviluppi nella fase finale, riuscirà la fase in corso a distinguersi?

La storia di Granolah ha aperto una finestra sul passato dei saiyan che potrebbe portare a ulteriori rivelazioni. Ma non solo, questa sembra essere una saga che ruota particolarmente intorno alle informazioni e alla loro gestione: gli Heeter, nuovi nemici, sanno che queste sono fondamentali nella conquista della galassia; inoltre, abbiamo scoperto che esistono altre Sfere del Drago e che i namekkiani provengono da un'altra dimensione, scardinando le vecchie conoscenze.

Anche se per ora Granolah non ha mostrato la caratura di un grande villain, questa saga di Dragon Ball Super può ancora portare a ribaltamenti di fronte, in particolare per la presenza degli Heeter e il possibile ritorno di Freezer. Tuttavia la scarsità di nemici attualmente disponibili sembra che non porterà a un ritorno del vecchio cast di protagonisti, con Goku e Vegeta che si terranno ancora una volta tutta la scena.

In sostanza, se sul fronte della lore dell'universo di Dragon Ball ci potrebbero essere informazioni e sviluppi importanti, il potenziale della saga di Granolah non è ancora ben definito per il livello dei personaggi coinvolti. Vedremo se Toyotaro e Toriyama riusciranno a presentare un cattivo di spessore o un'evoluzione di quelli presenti.