Saga: Il fumetto Image Comics di Brian K. Vaughan ritornerà a breve

Era stata annunciata la pausa editoriale di Saga, fumetto scritto da Brian K. Vaughan con i disegni di Fiona Staples. Il famoso fumettista ha quindi aggiornato i fan riguardo lo stato dei lavori sui prossimi numeri inediti.

L'autore Brian K. Vaughan ha condiviso su Instagram un lungo messaggio, in cui parla di una iniziativa di raccolta fondi a favore di Bob Wiacek, fumettista che ha lavorato, tra gli altri, su opere come X-Men e altri titoli della Marvel. Per l'occasione quindi è stato messo in vendita una sceneggiatura scritta da Alan Moore, che è stata aggiudicata dallo scrittore di Saga. Alla fine del lungo post è presente un aggiornamento riguardo lo stato dei lavori del nuovo numero della sua opera, ecco il commento di Brian K. Vaughan: "E per anticipare i commenti, si Fiona ed io siamo al lavoro su Saga, e siamo grati ai quattro di voi che non hanno ancora perso la pazienza con la nostra pausa. So che è difficile da credere, ma vi prometto che i nuovi numeri saranno valsi l'attesa".

Per ora comunque non è ancora stato annunciato quando sarà possibile trovare il prossimo numero di Saga, in attesa di scoprire come continuerà la storia di Alana, Marko e Hazel, vi segnaliamo altre opere della casa editrice di Saga.