Dragon Ball Super, Molo è il miglior villain? Parliamone nel nostro video

Il manga di Dragon Ball Super, con l'ultimo arco narrativo proposto da Toyotaro sotto la supervisione di Akira Toriyama, sta proponendo interessanti risvolti che risuonano in larga parte di nostalgia. A tal proposito, ne abbiamo approfittato per analizzare l'ultima saga in un video speciale di approfondimento.

Già da qualche mese, infatti, i fan sono entusiasti degli ultimi capitoli del manga che, grazie al personaggio di Molo, hanno ritrovato quel sentore di epicità e malvagità da lungo assente nel franchise. Nell'ultimo tankobon dell'opera disponibile in Italia, che abbiamo analizzato nella nostra recensione del decimo volume di Dragon Ball Super, lo stregone caprino è approdato su Namecc, pronto a minacciare il Pianeta con mastodontica crudeltà.

L'assenza di scrupoli del villain ha predisposto la saga del Pattugliatore Galattico sullo stesso livello dei migliori archi narrativi di Dragon Ball Z, quando i Guerrieri Z erano costretti a fronteggiare minacce esterne desiderose di spazzare la vita dalla faccia della Terra. Allo stesso tempo, Toyotaro ne ha approfittato per donare nuovamente la luce del palcoscenico ai personaggi secondari, in difesa del Pianeta Azzurro nell'attesa che Goku e Vegeta finiscano il proprio rispettivo allenamento, per la prima volta da diverso tempo separati.

Ad ogni modo, questo e altro potete ritrovarli nella nostra analisi allegata nel video in apertura. E voi, invece, cosa vi aspettate da questa saga? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.