La Saga delle Sirene di Rumiko Takahashi torna nel 2022 con Edizioni Star Comics

Nel corso di una diretta streaming, Edizioni Star Comics ha annunciato che, a inizio 2022, la collana Umamui accoglierà una nuova edizione de La Saga delle Sirene, opera imperdibile firmata Rumiko Takahashi. Scopriamo i primi dettagli su questa serie realizzata dalla leggendaria autrice giapponese.

Durante una live che ha inaugurato la rubrica Star Versus, l’editore italiano ha rivelato che a partire da febbraio 2022, La Saga delle Sirene tornerà in Italia dopo oltre due decenni d’assenza. La serie in due volumi di Rumiko Takahashi, con il primo intitolato Il bosco della sirena, trasuda enigmi e apprensione in ogni sua pagina. La Saga delle Sirene è un’opera di culto, imperdibile per i fan dell’iconica mangaka e per coloro che amano l’orrore e l’arcano.

Conosciuta anche con il nome di Mermaid Saga, la saga di Takahashi fece il suo debutto sulle pagine di Shonen Sunday nel 1984. In Italia, arrivò esattamente dieci anni dopo con la compianta Granata Press, che non ebbe mai modo di pubblicare tutti i volumi. L’opera venne poi pubblicata nella sua interezza nel 1998 da Edizioni Star Comics. Dopo oltre 23 anni, l’editore italiano ristamperà La Saga delle Sirene in una nuova, splendida edizione che si confà agli standard moderni.

L’opera di Takahashi segue le vicende di Yuta, un essere immortale che vaga per il Giappone da ben 500 anni. Accompagnato da Mana, è alla ricerca di carne di sirena, che secondo un’antica leggenda giapponese, è in grado di garantire l’immortalità se mangiata. Questa carne, però, può anche portare alla morte o alla trasformazione in una creatura dannata.

Conoscevate questa vecchia opera di Rumiko Takahashi? Fateci sapere se la recuperate, oppure se siete in possesso della prima, rarissima edizione.