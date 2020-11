Quante sono le saghe dei Cavalieri dello Zodiaco? Le storie di manga e anime

La leggendaria storia de I Cavalieri dello Zodiaco, conosciuta però in patria e a livello mondiale col nome originale Saint Seiya, ha affascinato intere generazioni. L'avventura di Pegasus è ancora oggi molto amata e non a caso sono in produzione tante statuette su Seiya God Cloth.

E non solo statuette e cosplay, perché I Cavalieri dello Zodiaco continuano ancora oggi con tanti spin-off, tra cui l'ultimo annunciato Saint Seiya Meiо̄iden Dark Wing. Ma ricordate invece la saga originale, quella degli anni '80 che ci presentò il mondo di Masami Kurumada? All'epoca i guerrieri di Athena si scontrarono con tanti nemici nel corso delle varie saghe. Vediamo quante sono le saghe de I Cavalieri dello Zodiaco originali.

Il manga scritto e disegnato da Masami Kurumada e pubblicato su Weekly Shonen Jump in 28 volumi. La prima saga della storia è la saga del Santuario che va dal volume 1 al 13; segue poi la saga di Nettuno dal volume 14 al 18; infine, la saga finale del manga de I Cavalieri dello Zodiaco è la saga di Hades, durata dal volume 19 al 28. Il manga di Saint Seiya ha quindi 3 saghe totali.

L'anime de I Cavalieri dello Zodiaco, con i suoi 118 episodi totali, ha lo stesso numero di saghe. Tuttavia ci sono diverse modifiche dato che la storia non copre quella del manga. La prima saga rimane identica, ovvero quella del Santuario. È la seconda saga ad essere diversa e originale, ovvero la saga di Asgard creata appositamente per l'anime. Il prodotto si concluse poi con l'adattamento della saga di Nettuno, tornando alle storie del manga.

I fan dovettero aspettare il 2003 per vedere in versione animata Hades e il suo arco narrativo. In questo 2020 abbiamo invece rivisto il rifacimento de I Cavalieri dello Zodiaco ad opera di Netflix.