Quante saghe ha ONE PIECE? Ripercorriamo il viaggio di Rufy

Eiichiro Oda ha dato il via su Weekly Shonen Jump nel 1997 a una serializzazione lunghissima, unica per la popolarità ottenuta in Giappone e nel mondo. Il viaggio di Rufy in ONE PIECE dura ancora oggi e nessuno sa quante altre isole dovrà esplorare il capitano col cappello di paglia prima di arrivare a Laugh Tale.

Il viaggio di Rufy si suddivide in vari archi narrativi, a loro volta divisi in saghe. Ricordate quante e quali sono le saghe di ONE PIECE? Riscopriamole tutte ripartendo dall'inizio del manga.

Si inizia con la Saga dell'East Blue , che parte con il Romance Dawn e si conclude all'arrivo alla Reverse Mountain.

, che parte con il Romance Dawn e si conclude all'arrivo alla Reverse Mountain. La Saga di Alabasta ha inizio proprio con il miniarco narrativo che avviene in questo crocevia tra mari, concludendosi poi con la vittoria sull'isola del deserto.

ha inizio proprio con il miniarco narrativo che avviene in questo crocevia tra mari, concludendosi poi con la vittoria sull'isola del deserto. È poi il turno della Saga dell'Isola del Cielo , che raggruppa gli eventi di Jaya e quelli di Skypea.

, che raggruppa gli eventi di Jaya e quelli di Skypea. Una delle saghe più epiche del manga è la Saga di Water 7 . La partenza è con Long Ring Long Land ma poi si snoda su tutte le tematiche degli archi di Water 7 ed Enies Lobby.

. La partenza è con Long Ring Long Land ma poi si snoda su tutte le tematiche degli archi di Water 7 ed Enies Lobby. Quella di Thriller Bark è una saga a sé e che comprende esclusivamente i capitoli della lotta con Gecko Moria.

è una saga a sé e che comprende esclusivamente i capitoli della lotta con Gecko Moria. Dopo c'è la saga conclusiva della prima parte di ONE PIECE, la Saga della Guerra al Vertice . Dalle Sabaody a Marineford, il mondo cambiò completamente in questo frangente.

. Dalle Sabaody a Marineford, il mondo cambiò completamente in questo frangente. Si ritorna con la Saga degli Uomini Pesce , che comprese il ritorno all'arcipelago Sabaody e il viaggio nel profondo del mare.

, che comprese il ritorno all'arcipelago Sabaody e il viaggio nel profondo del mare. All'emersione nel Nuovo Mondo parte la Saga di Doflamingo , incentrata sul cattivo. Comprende gli archi di Punk Hazard e Dressrosa.

, incentrata sul cattivo. Comprende gli archi di Punk Hazard e Dressrosa. Nasce poi l'attuale saga, la Saga degli Imperatori. A partire da Zou fino all'attuale Wano, che potrebbe proprio concludere questa importantissima fase per poi lanciarci direttamente nella saga finale.

Tra quanti capitoli potrebbe finire Wano?