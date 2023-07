Sailor Mars in un cosplay fiammeggiante grazie alla passione di Fabibi

Di cosplay su Sailor Moon ce ne sono tanti. D'altronde, l'eroina dai lunghi capelli biondi che combatte in nome della luna è uno degli anime per ragazze più famosi al mondo, che ha cresciuto almeno una generazione intera di appassionate. La sua popolarità riverbera ancora oggi, come conferma il lungo progetto remake della trasposizione animata.

Come detto, di cosplay sulla protagonista ce ne sono tanti. Ma in Sailor Moon non è soltanto lei a combattere: anche altre guerriere scendono in campo, alcune fin da subito, mettendosi al fianco della giovane Usagi Tsukino e lottando contro il male.

Sailor Mars, anche conosciuta come Rei Hino, è uno dei personaggi principali di Sailor Moon e, come Usagi, è una delle guerriere sailor, questo gruppo di ragazze destinate a proteggere la Terra e la Luna dai nemici malvagi. Rei Hino è una giovane sacerdotessa presso il tempio Hikawa ed è una persona spirituale e riflessiva con una personalità forte e determinata. Quando usa il suo potere e si trasforma in Sailor Mars, ottiene abilità legate al fuoco, utilizzando le fiamme per attaccare i nemici .

Fabibi è una grande fan di Sailor Moon, avendola già interpretata, ma lascia spazio anche alle altre guerriere. E così è nato questo cosplay di Sailor Mars dall'aspetto più maturo di quanto si vede nell'anime, ma comunque molto fedele. La divisa alla marinara bianca con gonna rossa e fiocco viola rispecchia alla perfezione il disegno dell'autrice Naoko Takeuchi. Anche in questa versione è pronta per infiammare amici e nemici.

