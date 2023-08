Sailor Moon: i 10 migliori episodi della serie anime originale!

Ti manca Sailor Moon e tutte le guardiane Sailor, ma credi di non avere tempo per riguardare tutte le puntati? Affidati a questa classifica e riguarda solo i dieci migliori episodi dell'eroina che veste alla marinara e facci sapere il tuo pensiero a riguardo nei commenti!

10 - L'episodio 49 dal titolo Il Cavaliere della Luna , esplora l'alter ego di Mamoru, il Tsukikage no Knight (Cavaliere della Luna) , e mostra alcune tradizioni di Sailor Jupiter. Makoto è sempre stata sfortunata in amore, ma qui mostra una delle sue amiche più care, Shinozaki, che l'ha sostenuta con compassione.

9 - L'episodio 184 Una serata con Seiya è un connubio di ilarità e bellezza, tipico di questo fantastico anime degli anni '90.

8 - L'episodio 24 , Addio, Nevius è un episodio filler ma presenta uno dei rari momenti in cui Nevius mostra un'anima, sacrificandosi completamente per proteggere Naru e facendo versare le lacrime degli spettatori. Nel manga, tutto ciò non accade e sarà Sailor Jupiter ad ucciderlo.

7 - Episodio 30 , Un mostro inatteso : la rivelazione di Mamoru sciocca Usagi e stupisce il pubblico per la disinvoltura in cui salva Bunny, nonostante sia ferito. Una puntata ilare e tragica allo stesso tempo.

6 - Episodio 194 , La Principessa : Sweet Seiya vuole solo amare e proteggere Usagi e renderla felice come fa Marzio. Anche la loro chimica è innegabile, al punto che una parte significativa dei fan pensa che Seiya e Usagi abbiano più chimica di lei e Mamoru.

5 - Episodio 149 , La triste realtà : Sailor Moon stupisce il pubblico per il numero di cattivi presenti, con caratteri radicalmente diversi fra loro. Nonostante ciò, ogni morte sa essere straziante a suo modo.

4 - L'episodio 125, Il Faraone 90 mostra la battaglia più entusiasmante di tutta la serie, impossibile da non rivedere.

3 - L'episodio 181 dal titolo Una giornata mostra insieme l'appuntamento a cardiopalma fra Usagi e Seiya, mostrando un lato più giocoso e sentimentale della relazione fra i due.

2 - Episodio 41 , Il ritorno dei sette malvagi : È orribile per Usagi dover combattere contro l'uomo che ama. Per fortuna, Sailor Moon ha le sue amiche dalla sua parte, inclusa la saggia e potente Sailor Mercury.

1 - L'episodio 34 , La principessa della luna , è il preferito dai fan mostra per la prima volta poiché la storia della vera Queen Serenity e del Cristallo d'argento. La scena in cui Bunny piange per Marzio sottolinea l'intero tema della serie: la vera forza proviene dall'amore e dalla compassione.