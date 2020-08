Sailor Moon: l'amata serie ottiene uno spettacolare Skateboard

I fan di lunga data della celebre serie creata da Naoko Takeuchi nel 1991, Sailor Moon sono ormai abituati a vedere un'infinità di merchandise dedicato alle Guerriere Sailor, che tra statue, gadget, repliche del famoso scettro lunare, conferma tuttora la posizione numero 1 tra le opere Shojo più apprezzate.

Tuttavia forse molti degli appassionati saranno sorpresi dal fatto che ora Sailor Moon e le sue compagne sono diventate protagoniste di splendide tavole per skateboard. Come mostrato nel post che trovate in fondo alla pagina, l'utente @prod è uno dei pochi che è riuscito ad acquistare una delle tavole in edizione limitata, realizzate da Primitive Skate, più precisamente proprio quella con la protagonista Usagi Tsukino.

Infatti attualmente è impossibile reperirle, in quanto andate sold out sul sito in questione. Non è la prima volta che Primitive Skate mette in vendita prodotti speciali e da collezione, a volte si tratta di pochissimi pezzi, inerenti al mondo anime, soprattutto per quanto riguarda personaggi di Naruto, ONE PIECE e Dragon Ball.

Ricordiamo che la pandemia ha causato un rinvio del film Sailor Moon Eternal, che arriverà nelle sale nel 2021 quasi in concomitanza con il secondo lungometraggio, e vi lasciamo ad una simpatica fanart di Usagi Super Saiyan.