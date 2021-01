Sailor Moon: annunciate le mascherine ufficiali dedicate alle Guerriere Sailor

Il complicato periodo che un insieme di industrie sta vivendo da quasi un anno, a causa della pandemia dovuta alla diffusione del COVID 19, ha colpito anche l'animazione giapponese, portando all'interruzione della produzione, o alla posticipazione, di moltissime serie anime e pellicole di numerosi franchise, tra cui rientra anche Sailor Moon.

Previsto originariamente per il mese di settembre, il film Sailor Moon Eternal è da poco arrivato nelle sale giapponesi, e sta già registrando un discreto successo, grazie anche al ritorno degli storici doppiatori originali, come Kotono Mitsuishi, la voce di Usagi, e mentre chi l'ha già visto attende la seconda parte in arrivo l'11 febbraio, sono state annunciate a sorpresa le mascherine protettive ufficiali dedicate proprio alla serie.

In fondo alla pagina sono riportate le immagini promozionali condivise su Twitter dall'account ufficiale della serie, dove sono stati presentati i tre modelli di questa particolare linea di prodotti, rispettivamente le versioni Transformation, Crystal Star e Cosmic Heart. Per chiunque fosse interessato ad acquistare queste mascherine, ciascun modello ha un prezzo di circa 10 dollari americani.

