Sailor Moon arriva su YouTube: come vederlo gratis in streaming

In un periodo di quarantena come questo si sta facendo un grandissimo utilizzo di internet. Per questo le varie case di produzione, chi più chi meno, stanno rendendo disponibili episodi di anime vecchi e nuovi, in modo tale da aiutare le persone a superare questo momento. Toei Animation ha iniziato a fare lo stesso per Pretty Guardian Sailor Moon.

Per aiutare a superare questo periodo e celebrare l'arrivo di Sailor Moon Crystal, Toei Animation ha deciso di caricare Pretty Guardian Sailor Moon su Youtube. Sul canale ufficiale che potete trovare alla fonte sono infatti presenti i primi dieci episodi in giapponese della nota serie televisiva degli anni '90 e ispirata al manga di Naoko Takeuchi.

Pretty Guardian Sailor Moon è quindi disponibile legalmente e gratuitamente per chiunque possieda un IP giapponese. Al momento, gli episodi presenti sono i primi dieci e non si sa se la Toei Animation caricherà anche quelli successivi.

Pretty Guardian Sailor Moon, conosciuto anche semplicemente come Sailor Moon, è una serie di anime prodotta da Toei Animation e che, complessivamente, conta oltre 200 episodi. La prima delle cinque saghe, intitolata semplicemente Sailor Moon, segue la storia di Usagi Tsukino, una ragazza delle medie sbadata e pigra che un giorno incontra una misteriosa gatta parlante che si chiama Luna. Questa dà alla protagonista una magica spilla che le consentirà di trasformarsi in una paladina della giustizia, una guerriera Sailor, col compito di proteggere la Terra.

Nel corso della sua storia italiana, Sailor Moon ha ricevuto tante censure. In Giappone invece le hanno dedicato dei prodotti piuttosto particolari come i preservativi.