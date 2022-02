Sailor Moon e Attack on Titan alla WWE Royal Rumble 2022

Al pari delle NBA Finals e del NFL Super Bowl, la WWE Royal Rumble è tra gli eventi più attesi e apprezzati del pubblico statunitense. E se vi dicessimo che su questo grande palco sono scesi in campo anche Sailor Moon e Attack on Titan? Ecco l'omaggio di due wrestler alle opere di Naoko Takeuchi e Hajime Isayama.

La star femminile Sasha Banks ha voluto partecipare, a modo suo, alle celebrazioni per il 30° anniversario di Sailor Moon. Come vedete dai tweet in calce all'articolo, la sua entrata in scena si è contraddistinta per un riuscitissimo cosplay di Bunny. La cinque volte Raw Women's Champion ha infatti percorso la passerella che porta sul ring e ha battagliato con le rivali indossando un costume ispirato alla protagonista di Sailor Moon.

Sasha Banks non è stata l'unica a esibirsi in cosplay. La WWE Royal Rumble è stata invasa da Madara Uchiha di Naruto Shippuden, nelle veci di Zelina Vega. La Banks aveva rivelato già in passato la sua smodata passione per Sailor Moon, affermando di assomigliare proprio alla protagonista Usagi Tsukino.

Per quanto riguarda la rissa maschile, è stato invece Attack on Titan a essere citato, anche se in modo più velato. La star Kofi Kingston, prima di entrare sul ring, indossava una giacchetta smanicata su cui era ritratto il Gigante del Ghana, ossia una sua versione in forma Gigante. Eren dovrà affrontare anche questa minaccia?