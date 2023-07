Sailor Moon: la vita dell'autrice Naoko Takeuchi ha influenzato la serie, ecco come

Sailor Moon è stato uno dei primi anime a presentare un cast totalmente a femminile. Le supereroine vestite alla marinara combattevano mostri e grandi minacce, salvando i cittadini e al contempo diventando un'icona del girl power negli anni '90.

Naoko Takeuchi ha creato una vera e propria cultura, ispirando le opere di tutto il mondo con i suoi vestiti colorati e le magie originali, rivoluzionando completamente il genere. Il grande successo dell'opera è dato dai diversi spunti autobiografici che l'autrice ha inserito al proprio interno.

I segni zodiacali giocano un ruolo chiave, definendo i caratteri di ogni ragazza. Bunny è cancro e non a caso è la piagnona del gruppo, e le persone nate sotto questo segno vengono chiamate anche Bambini della Luna, il che è doppiamente appropriato per il suo personaggio. Naoko Takeuichi è pesci, che è anche il segno zodiacale di Sailor Neptune, con la quale ha molti tratti in comune, entrambe delle artiste calme e riservate.

L'amore per l'autrice verso i brand di lusso l'hanno ispirata a creare gli abiti della sua serie: Dior, Mugler, Chanel e Versace hanno influenzato particolarmente i disegni della stessa Takeuchi. Non solo, era suo interesse anche la scienza; sotto consiglio del padre si diresse a studiare chimica e astronomia. I più attenti avranno trovato numerosi easter egg che riguardano proprio alcuni saperi scientifici.

Alcuni personaggi descrivono sfaccettature della vita di Takeuchi: il fratello minore di Usagi (Bunny), Shinko, è preso ad immagine e somiglianza del fratello dell'autrice, mentre la mansione di Sailor Mars come sacerdotessa è ispirata ad un lavoro che Naoko ha realmente compiuto.

Il personaggio di Tuxedo Mask è stato scritto in modo che rappresentasse il tipo ideale di Naoko Takeuchi: un uomo su cui non si potesse assolutamente contare, in modo che passasse in secondo piano rispetto alle donne. La stessa Sailor Moon è ispirata all'autrice: mangia dolci invece che studiare, piange per i ragazzi ed esce con le proprie amiche, tratti che potrebbero essere riconducibili anche allo spettatore.