Sailor Moon: Bunny protegge la Terra in questo cosplay lowcost

Cartone iconico per tutte le ragazzine nate negli anni Novanta, Sailor Moon è ancora oggi apprezzato da numerosissime fan. Ma non è solo il pubblico femminile a essere affascinato dall'avventura di Bunny e delle altre ragazze, anche quello maschile ricorda con piacere l'anime trasmesso su Italia 1.

Nel corso degli anni sono stati numerosi i cosplay a tema Sailor Moon, ma l'interpretazione della protagonista che state per vedere è un qualcosa di pazzesco, assolutamente fuori di testa e al tempo stesso geniale. Ormai lo avrete già capito, stiamo parlando proprio di lui, il mago del cosplay Lonelyman, meglio conosciuto con il nome di Low Cost Cosplay.

Su Instagram, il leggendario cosplayer ha condiviso il suo ultimo lavoro, un omaggio alla bellissima Usagi Tsukino, la quale nel doppiaggio italiano prende il nome di Bunny. Ma come ha fatto a trasformarsi nella bionda protagonista di Sailor Moon? Beh, non a caso è il mago dei cosplay!

Come potete vedere dalla divertentissima immagine in calce all'articolo, per realizzare il cosplay Lonelyman ha utilizzato unicamente degli smalti per unghie e del colorante per capelli. Dopo essersi tinto i capelli con una tonalità simile a quella della protagonista, il cosplayer ha sfruttato gli smalti per dipingere gli occhi celesti e alcune ciocche bionde sulla sua mano. Il risultato, come potete giudicare voi stessi, è a dir poco esilarante.

Cosa ne pensate di questa ennesima magia del genio dei cosplay? Fateci sapere la vostra con un commento, ma nel frattempo ecco l'ultimo sfavillante volume di Sailor Moon Eternal Edition. Forse non lo sapevate, ma anche Sailor Moon è stato colpito dalla censura, ecco le tante differenze con la versione originale.