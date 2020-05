Sailor Moon: ecco come sarebbe Usagi in versione Super Saiyan

Di recente in rete è circolata una particolare sfida per gli appassionati di Sailor Moon , una "re-draw challenge" che li ha lasciati totalmente liberi di immaginare le guerriere sailor nelle ambientazioni e con poteri totalmente diversi da quanto originariamente immaginato da Naoko Takeuchi.

La serie di Sailor Moon rimane una delle più importanti in ambito manga ed anime, e seguendo le direttive, abbastanza generiche, della sfida in questione, molti fan hanno voluto immaginarla con lo stile di Junji Ito, o anche di Hirohiko Araki, rendendola simile ad uno dei personaggi de Le Bizzarre Avventure di Jojo, e anche naturalmente riprendendo il tratto di Eiichiro Oda di ONE PIECE.

A questa lista non poteva mancare Dragon Ball Z, pilastro della categoria shonen, che proprio per questo motivo viene spesso paragonato a Sailor Moon, che rappresenta invece il miglior esponente della categoria shojo.

Nel corso degli anni si sono visti numerosi crossover tra le due opere realizzati dai fan, e di recente l'utente @ruto830, che aveva già disegnato i migliori momenti di Dragon Ball Z visti in prima persona, ha condiviso su Twitter l'artwork che trovate in calce alla notizia, dove Usagi Tsukino si mostra come Super Saiyan, con tanto di occhi verdi anziché blu.

Ricordiamo che quest'anno Sailor Moon tornerà con un nuovo film e che Star Comics sta pubblicando una nuova edizione del manga, chiamata Sailor Moon Eternal Edition.