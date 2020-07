Sailor Moon compie gli anni, arriva anche l'omaggio di una famosa attrice

Ieri, 30 giugno 2020, molti fan hanno festeggiato il compleanno di Sailor Moon, nome in codice della "Guerriera dell'amore e della giustizia" inventata da Naoko Takeuchi. L'avvenimento è stato celebrato con migliaia di messaggi sui social e tra i tanti, l'eroina ha persino ricevuto gli auguri da parte di una famosa attrice e cantante americana.

Come potete vedere in calce stiamo parlando di Paris Hilton, la newyorkese classe 1981 famosa soprattutto per via della sua attività da modella svolta nel corso dei primi anni 2000. La ragazza ha commentato "Tanti auguri all'iconica Sailor Moon" tramite il suo profilo Twitter, pubblicando anche una divertente foto in allegato. Negli anni passati Paris Hilton aveva espresso più volte il suo amore verso gli anime, e questo post non è che la riconferma di quanto i prodotti animati giapponesi abbiano influenzato la vita di molti occidentali.

Per i più giovani, ricordiamo che Pretty Guardian Sailor Moon, conosciuta anche come Sailor Moon in Italia, è una serie anime da oltre 200 episodi prodotta da Toei Animation. La prima delle cinque saghe segue la storia di Usagi Tsukino, una ragazza delle medie sbadata e pigra che un giorno incontra una misteriosa gatta parlante di nome Luna. Questa dà alla protagonista una magica spilla che le consentirà di trasformarsi in una paladina della giustizia, una guerriera Sailor, col compito di proteggere la Terra.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui vi foste persi la notizia poi, ne approfittiamo per ricordarvi che il nuovo lungometraggio Sailor Moon Eternal, inizialmente previsto per il prossimo settembre, è stato recentemente rimandato al 2021.