Sailor Moon Cosmos: il secondo trailer lancia il gran finale della serie

Sailor Moon è un manga che ha debuttato per la prima volta negli anni '90 e che è diventato un'icona della cultura pop giapponese, in particolare grazie alla realizzazione di un anime. La storia scritta da Naoko Takeuchi segue le avventure di un gruppo di ragazze che diventano le guerriere Sailor, lottando contro il male per proteggere la Terra.

Il manga è terminato diversi anni fa e lo stesso vale per la prima serie animata che, tuttavia, non adattò mai per intero la storia originale. Per questo nell'ultimo decennio è stato intrapreso un progetto che si è proposto di dare al manga tutta l'attenzione che merita, realizzando un anime di Sailor Moon rifatto e fedele al materiale della Takeuchi. E ora questa serie sta per giungere a conclusione.

Dopo Sailor Moon Crystal e Sailor Moon Eternal, in Giappone è il momento di Sailor Moon Cosmos, l'ultimo adattamento della storia della giovane Usagi. La trama del film segue le guerriero sailor nel loro tentativo di salvare la Terra dalla minaccia finale. Durante l'Anime Japan 2023 c'è stato un panel dedicato proprio a questa serie, con tanto di materiale proposto agli spettatori. E così è stato proiettato il trailer di Sailor Moon Cosmos, che adatta il finale dell'arco Shadow Galactica.

Il secondo trailer del film è disponibile in alto, con Usagi che torna nei panni di Sailor Moon e che verrà affiancata da tutte le guerriere sailor in questo finale. La prima parte di Sailor Moon Cosmos verrà proiettata il 9 giugno 2023, mentre la seconda arriverà più tardi nello stesso mese, il 30 giugno. In contemporanea è arrivato l'annuncio della riproposta in Giappone delle saghe SuperS e Sailor Stars in streaming gratuito al Toei Animation Museum Channel su Youtube.