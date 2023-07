Sailor Moon Cosmos: Usagi e Mamoru finalmente si sposano, arrivano le nozze

Da più di trent'anni i fan di Sailor Moon hanno atteso questo momento e finalmente è arrivato. La coppia più potente della serie, Usagi e Mamoru, è convolata a nozze in uno speciale video promozionale per il film diviso in due parti Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos the Movie.

Il matrimonio riprende fedelmente il finale della serie tratto dal manga omonimo di Naoko Takeuchi. La canzone presente nel breve video, "Happy Marriage Song", è eseguita dal cast di Sailor Guardian e da Kenji Nojima, la voce di Mamoru.

Il lungometraggio Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos the Movie rappresenta il finale ideale della serie reboot anime Pretty Guardian Sailor Moon Crystal e per gli spettatori giapponesi verrà regalato un set di cartoline dal 28 luglio al 3 agosto, ma al momento non è stata mostrata l'illustrazione presente in questo piccolo omaggio.

I due film hanno debuttato rispettivamente il 9 giugno e il 30 giugno, con degli incassi eccezionali per il noto franchise. La seconda parte del film si è classificato al nono posto nel weekend di apertura, guadagnando 75.698.090 yen (circa 510.000 euro), con dei gadget per gli spettatori.

Com'è possibile vedere nel video musicale presente al di sopra dell'articolo, dopo che Mamoru ha regalato un delizioso anello di fidanzamento alla propria amata, Usagi si è mostrata con un vestito da matrimonio eccezionale, sconvolgendo ed emozionando tutti i presenti alla cerimonia. Tutte le guerriere Sailor e amiche della protagonista sono le loro damigelle per questo giorno speciale.