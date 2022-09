Sailor Moon: un cosplay della guerriera delle stelle ad opera di Megan Thee Stallion

Sailor Moon è una delle serie che ha segnato gli anni '90. Naoko Takeuchi è diventata la creatrice di uno degli shojo più famosi, da cui è nato un anime che è arrivato in tutti i paesi del mondo. La trasformazione nel segno della luna ha affascinato molte ragazze che sono cresciute in quel decennio, e tra queste c'è anche Megan Thee Stallion.

La famosa cantante e performer statunitense ha già rivelato in passato di essere un amante degli anime. In diversi tweet ha mostrato foto dove imitava il look di personaggi di anime più o meno famosi. Si pensi ad esempio all'amore di Megan Thee Stallion per Black Clover, uno degli shonen di combattimento più di successo degli ultimi anni.

In occasione del Summer Sonic Festival di Tokyo, Megan Thee Stallion si è esibita. Come? Esibendo un cosplay di Sailor Moon. Anche se il suo costume, che può essere visto nell'album in basso, non è esattamente uguale a quello sfoggiato nel manga e nell'anime da Usagi, prende comunque fortemente spunto da quello, per essere poi modificato per adattarsi alla sua performance sul palco. Una nuova prova d'amore per la rapper, quindi, verso Sailor Moon e gli anime in generale.

Ed è stata proprio lei a fare un cameo inaspettato in She Hulk, nel terzo episodio della serie di Disney+.