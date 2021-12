Sailor Moon in un cosplay è pronta a fare giustizia in nome della luna

Negli anni '90, Naoko Takeuchi creò una storia destinata a diventare immortale. Sulla rivista Nakayoshi di Kodansha fece il suo esordio Sailor Moon, non la storia shojo che in molti possono immaginare, basata solo su storie d'amore, ma un manga di combattimento e che aveva come protagoniste delle guerriere stellari con una divisa alla marinaretta.

La lunga serie è stata proposta anche in versione animata negli anni '90 e 2000, facendo il suo esordio anche in Italia oltre che in altri paesi, anche se di recente tutta la storia delle guerriere Sailor è tornata in una nuova veste grafica e con un adattamento fedele. Uno degli ultimi pezzi di questa trasposizione e Sailor Moon Eternal disponibile su Netflix, con la principale Usami che si dà ancora da fare per battere le forze del male.

La protagonista ormai è ben conosciuta, con i suoi lunghissimi capelli biondi e la divisa bianca con gonna blu, oltre a tutti gli altri accessori tra fermacapelli, tiara, collana e guanti. Tutto ciò è stato ripreso da NatsumiPon che sulla sua pagina Instagram ha portato un cosplay di Sailor Moon. Le foto con le varie pose mettono bene in risalto le caratteristiche di questa guerriera della luna.

Non c'è solo Usami riprodotta in versione fedele: LowCost ha mostrato un cosplay di Sailor Moon realizzato in modo geniale, come suo solito.