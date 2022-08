Sailor Moon: un cosplay di Sailor Mars altamente incendiario

L'incontro tra Usagi, conosciuta in Italia col nome di Bunny, e il misterioso gatto nero Luna cambierà per sempre la vita di questa ragazza. Ella diventerà Sailor Moon, guerriera della luna e protagonista di una delle serie shojo più famose di sempre. Anche a trent'anni di distanza la guerriera viene ricordata con nuovi prodotti.

Lo stesso vale per tutte coloro che hanno affiancato Sailor Moon nella lotta contro l'oscurità. Per sua fortuna, Usagi può contare su delle amiche che hanno poteri simili ai suoi. Per ogni pianeta del sistema solare c'è una guerriera che si traveste alla marinara e può fare uso di colpi di certi elementi. Associata a Marte c'è Sailor Mars, identità alternativa della sacerdotessa miko Rei Hino.

Rea, questo il suo nome in italiano nel doppiaggio Mediaset, può trasformarsi in Sailor Mars, combattente del fuoco e della passione che utilizza proprio le fiamme come strumento d'offesa. È una delle guerriere che appaiono più presto in Sailor Moon e per questo una delle più famose insieme alla protagonista. La cosplayer Mira Ladovira le ha dedicato una foto: ecco un cosplay di Sailor Mars pronta a scoccare le sue frecce di fuoco.

Le guerriere ritorneranno nel film Sailor Moon Cosmos, atto finale della nuova saga animata.