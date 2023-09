Sailor Moon: un cosplay di Sailor Mars ma in chiave gamer

Ci sono tanti manga e anime che hanno lasciato il segno nella cultura pop, superando la prova del tempo. Nel corso degli anni, di autori e storie ne sono arrivate a bizzeffe, ma soprattutto in campo shojo sono poche quelle che possono confrontarsi con Sailor Moon, l'iconico racconto targato anni '90 scritto e disegnato da Naoko Takeuchi.

Sailor Moon è un'iconica serie manga e anime che ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dell'animazione giapponese e ha avuto un profondo impatto sulla cultura pop internazionale. La storia segue le avventure di Usagi Tsukino, una ragazza normale che scopre di potersi trasformare in Sailor Moon, una potente guerriera destinata a proteggere la Terra da forze oscure. Il suo nome prende il nome dalla Luna, ma non è sola: al fianco trova altre amiche e guerriere che incarnano il potere di altri pianeti del sistema solare.

Rei Hino è la sacerdotessa del Tempio Hikawa ed è una di queste guerriere, Sailor Mars: possiede poteri legati al fuoco e al controllo delle fiamme, dandosi alle battaglie infuocate. Rei è nota per la sua personalità forte e indipendente, ma anche per la sua capacità di prevedere eventi futuri. Tuttavia, è una persona molto tradizionalista e legata al passato, pertanto difficilmente la vedremo in ambiti gamer. Tuttavia, non è questo che ha in mente la cosplayer Keiko, che ha immaginato la guerriera sempre con gli abiti da sailor ma con un piccolo dettaglio modificato.

Da questa modifica nasce il cosplay di Sailor Mars gamer, con tanto di cuffie e orecchie da gatto con LED sopra la testa. Il vestito calza a pennello, e sicuramente le cuffie particolari le danno un aspetto molto diverso e imprevisto.