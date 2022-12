Sailor Moon: un cosplay di Sailor Mars, la guerriera incandescente

Usagi si è ritrovata un gatto nero parlante in casa, una cosa che non capita di certo tutti i giorni. E non è un caso se ciò ha dato inizio a una delle saghe più note nel genere maho shojo, l'avventura di Sailor Moon, guerriera promessa della Luna. La storia di Naoko Takeuchi si fonda principalmente sulla combattente dai capelli biondi.

Tuttavia, per affrontare il numeroso gruppo di nemici che vuole portare l'oscurità nel mondo, non può gettarsi nella mischia da sola. Per fortuna ad accompagnarla ci sono diverse guerriere vestite come lei, con abiti alla marinara, che hanno reso iconica la serie. In Sailor Moon appaiono altre combattenti quindi, tutte legate a un pianeta in particolare del sistema solare. Ergo è presente anche Sailor Mars, alter ego di Rei Hino (conosciuta con il nome "Rea" in Italia), guerriera che combatte sotto il segno di Marte.

Dal pianeta rosso, che in giapponese è battezzato "pianeta del fuoco", prende proprio la furia di questo elemento fondamentale della natura. Tra una fiammata e l'altra, aiuta Sailor Moon ad affrontare e sconfiggere i vari nemici che si parano davanti durante il corso della storia. Invece, TheLastBlackMoon è una cosplayer che ha deciso di non portare la sua Sailor Mars in combattimento ma di lasciarla tranquilla in un angolo di campagna.

Come si vede nella foto in basso postata dalla cosplayer su Reddit, questo cosplay di Sailor Mars è vestita di tutto punto con l'abito alla marinara a tinte rosse, ma lontana dal caos cittadino e dal clamore della battaglia. Per riscoprire questo classico, non perdetevi la Sailor Moon Eternal Edition in Italia. La storia fece così tanta presa nel mondo all'epoca che negli USA fu ordinata una serie su Sailor Moon.