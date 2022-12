Sailor Moon: questo cosplay di Sailor Mars italiana infuocherà il vostro Natale

I nati negli anni '90 hanno per forza incrociato, in un modo o nell'altro, Sailor Moon. In Italia l'anime andò in onda sulle emittenti Mediaset e per questo anche nel nostro paese, anche senza una forte presenza del manga in quegli anni, riuscì a far breccia nel cuore di tante spettatrici, poi trasformatesi in appassionate.

Questa storia di battaglie ma declinate in salsa shojo e non shonen, quindi con protagoniste che si trasformano e combattono, è rimasta indubbiamente immortale e ancora oggi contrassegna il successo più grande non solo di Naoko Takeuchi ma di tutto il target femminile. Ancora oggi se ne parla grazie ai remake anime che sono in corso, con il ciclo che però finirà con film Sailor Moon Cosmos. Quindi ci sarà un'ultima avventura nel nuovo anime per Usagi e le sue amiche.

Questa passione per Sailor Moon si manifesta anche alle fiere, ovviamente anche a quelle italiane alle quali partecipano cosplayer famose e brave da tutte le parti del nostro paese. Il Romics per esempio ha accolto Nymphahri, una delle modelle nostrane più note, che ha sfoggiato un abito alla marinara preso proprio da uno dei personaggi più famosi di Sailor Moon.

Nello scatto che ha inserito su Instagram, Ahri ha promosso questo cosplay di Sailor Mars, la guerriera che padroneggia il fuoco e che è grande amica di Sailor Moon. A differenza della protagonista, lei indossa un abito a tinte bianche e rosse, con alcuni accessori invece viola. Un'altra palette di colori che però sottolinea anche la sua affinità all'elemento fuoco. Di certo un cosplay infuocato che incendia il Natale 2022. Ed ecco pure un cosplay di Sailor Moon che combatte in nome della luna.