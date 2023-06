Sailor Moon: un cosplay di Sailor Neptune con la forza celestiale

Chiunque abbia visto l'anime di Sailor Moon, anche solo per qualche episodio, conosce bene le caratteristiche principali della protagonista Usagi Tsukino, detta Bunny nel vecchio doppiaggio italiano degli anni '90. Forse qualcuno in meno conosce il suo gruppo principale, che vede il supporto di Sailor Mars, Sailor Mercury e Sailor Jupiter.

Qualcuno in più ricorda Sailor Venus, ma più si va avanti nell'elenco dei pianeti del sistema solare e più certi volti e certe guerriere finiscono nell'ombra. Però Sailor Moon può contare anche su guerriere che fanno riferimento a pianeti come Saturn, Urano e Nettuno. E prendiamo proprio quest'ultima, in virtù del lavoro svolto dall'italiana Kira Yoshida. La cosplayer ha infatti creato un cosplay di Sailor Neptune, la guerriera stellare completamente di un color verde acqua, dai capelli alla divisa. Questo cosplay fa sicuramente risaltare le caratteristiche principali dell'alleata di Sailor Moon. Ma chi è Sailor Neptune?

Sailor Neptune, anche conosciuta come Michiru Kaioh o Milena nel doppiaggio italiano, è un'altra delle guerriere sailor create da Naoko Takeuchi negli anni '90 e sfrutta il potere dell'acqua, in maniera simile a Sailor Mercury. Sailor Neptune è una ragazza elegante e raffinata, con una grande passione per la musica e l'arte. È una talentuosa violinista e una nuotatrice eccezionale. La sua personalità è calma e misteriosa, e spesso viene descritta come una ragazza molto affascinante.

Fece però discutere molto dato che, nell'anime originale, Sailor Neptune è lesbica e ha una relazione con Sailor Uranus, cosa che fu spesso censurata nelle versioni estere. E quindi ricordiamo anche la sua compagna con questo cosplay di Sailor Uranus.