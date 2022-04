Sailor Moon: un cosplay di Sailor Uranus, l'eroina che creò problemi a Mediaset

Sailor Moon è una delle serie storiche degli anni '90. Il racconto di Naoko Takeuchi, che ha avuto modo di tornare di recente grazie ai nuovi adattamenti animati andati in scena sia al cinema che su Netflix, però non è stato esente da censure in occidente. All'epoca infatti certe scelte erano ritenute troppo estreme per il pubblico.

In Italia, Mediaset censurò la relazione LGBT tra Haruka e Michiru, due guerriere Sailor. Le due non sono quindi una coppia secondo la vecchia edizione andata in onda nel nostro paese, e soltanto dopo tanto tempo hanno trovato giustizia. Non è ovviamente l'unica censura di Sailor Moon, ma il pubblico di appassionati della serie si è scagliato particolarmente contro questa anche per il suo significato.

In ogni caso, il tempo è stato galantuomo con Sailor Uranus, questa ragazza che in alcuni paesi si è vista sottrarre una storia d'amore molto importante. A fare giustizia ci pensa anche questo cosplay di Sailor Uranus, quindi con Haruka già trasformata in guerriera. La classica divisa alla marinara che ha segnato un'epoca sembra tirata fuori dall'anime. Stivali, gonna, capelli e bracciali sono stati resi benissimo, tra l'altro tutti fatti a mano.

Cosa ne pensate di questo cosplay a tema Sailor Moon? Haruka Tenou è riuscita finalmente a riprendersi dalle sberle degli anni '90?