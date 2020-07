Sailor Moon: questo cosplay di Sailor Venus dell'italiana Laura conquista i fan

Sailor Moon è un nome che riporta immediatamente agli anni '90. Nonostante in Giappone fosse in produzione dall'inizio del decennio, in Italia solo un po' di tempo dopo divenne famoso, specie grazie all'anime che andò in onda su Mediaset nel 1995. Ancora oggi le guerriere sono in azione grazie a Sailor Moon Eternal.

Nel corso degli episodi di Sailor Moon abbiamo conosciuto diverse combattenti della giustizia, ognuna di loro con un nome che ricalca quello dei pianeti (o satellite, nel caso della protagonista) del sistema solare. Dopo Usagi Tsukino (conosciuta come Bunny in Italia in seguito al doppiaggio di Mediaset) diventata Sailor Moon, abbiamo conosciuto anche Sailor Venus.

Minako Aino è una delle ragazze che appare di più nel manga e nell'anime oltre la protagonista ed è anche apparsa nel prototipo di Sailor Moon come protagonista, molto prima della sua effettiva pubblicazione su rivista. Conosciuta anche come Marta in Italia per le scelte di doppiaggio, la ragazza prende vita grazie al cosplay dell'italiana Wisemermayd Laura. La make-up artist ha pubblicato sulla sua pagina Instagram da pochi giorni questa foto che ha raccolto già oltre il migliaio di like.

Vi piace questo cosplay di Sailor Venus? Alcune delle guerriere di Sailor Moon furono vittime di censura nel nostro paese, ricordate quali?