Sailor Moon: una cosplayer usa il costume per una danza messicana

Uno dei cartoni animati che ha segnato l'infanzia sia del pubblico italiano che di quello giapponese negli anni '90 e nei primi anni 2000 è quello di Pretty Guardian Sailor Moon. La storia creata da Naoko Takeuchi per Nakayoshi nel 1991 è diventata un vero e proprio fenomeno di massa, venendo riconosciuta in tutto il mondo.

Proprio per questo non è improbabile trovare in vari angoli del mondo cosplay dedicati alle guerriere Sailor, in particolare alla protagonista di Pretty Guardian Sailor Moon, Usami Tsukino. Un esempio è il cosplay che unì il brand nipponico con la Disney. Talvolta però la fantasia dei fan aggiunge elementi piuttosto bizzarri e particolari.

Blue Haired Girl, una cosplayer messicana, ha deciso di dare una nuova spinta all'abito iconico delle guerriere Sailor, aggiungendo una lunga gonna a un cosplay della guerriera della Luna che dona un tocco estremamente folkloristico. Nel video che poi Blue Haired Girl ha caricato sulla sua pagina Instagram, e che potete vedere anche in calce, sfrutta questo nuovo costume per lanciarsi proprio in una rotazione di una danza molto spagnoleggiante.

In breve tempo, grazie alla fusione tra Usami Tsukino di Sailor Moon e il folklore messicano, il cosplay è diventato virale. Cosa ne pensate di questa variazione e in generale negli innesti particolari di elementi negli abiti dei personaggi di anime e manga? Intanto, Sailor Moon tornerà in tutto il mondo con una nuova edizione digitale