Sailor Moon Crystal: ammiriamo una nuova figure di Sailor Neptune!

La serie animata prodotta da Toei Animation per il ventesimo anniversario del franchise, Pretty Guardian Sailor Moon Crystal, si è ormai conclusa da tre anni. Nonostante ciò, ritenuta più fedele al manga originale di Naoko Takeuchi, ha visto l'arrivo di una nuova meravigliosa action figure di Sailor Naptune. Vediamo i dettagli.

La statua, realizzata dalla famosa azienda Figuarts Zero, vede la meravigliosa Sayaka Ohara, aka Sailor Neptune, seduta in posa su un'onda d'acqua verde-azzurra che ricorda il suo attacco Deep Submerge. Inoltre, i suoi vestiti, il suo specchio Deep Acqua e i suoi capelli sono rifiniti con una vernice lucida perlescente.

La figure, che potete ammirare nella galleria all'interno della notizia, può anche essere disposta in coppia con un'altra statua, realizzata sempre da Figuarts Zero, che rappresenta Sailor Uranus. La figure, realizzata in pvc, è disponibile per il preordine dal 25 aprile al prezzo di 8.640 yen (circa 70 euro con il cambio attuale).

Infine, Vi ricordiamo che la terza stagione del reboot Sailor Moon Crystal, è interamente disponibile sulla piattaforma di streaming Crunchyroll e la serie vedrà il ritorno di una storica artista del franchise.