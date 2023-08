Sailor Moon e quella volta in cui la Disney stava per crearci un film live-action

Gli anime live-action esistono da anni e sono i più gettonati dai registi hollywoodiani per le loro trame accattivanti e avvincenti, adatti a diverse fasce d'età. Presto debutterà il primo live-action di One Piece su Netflix, ma anche Sailor Moon stava per avere un lungometraggio con attori reali.

La DiC Entertainment era una società di produzione di animazione americana e francese, responsabile della trasposizione di Sailor Moon nel paese nordamericano e che ha apportato diversi cambiamenti, portando ad un possibile fallimento dell'azienda.

DIC Entertainment e Capital Cities/ABC Video Enterprises , Inc. formarono una joint venture e nel gennaio del 1996, The Walt Disney Company si fuse con Capital Cities/ABC in un accordo del valore di 19 miliardi di dollari.

Come risultato di questa fusione, DIC è entrata a far parte di The Walt Disney Company nel 1996. La Disney aveva libero accesso alla realizzazione di film basati su diverse proprietà di DiC, e Sailor Moon era una di queste.

La Disney era così interessata alla proprietà che il film è stato messo in pre-produzione, con Melissa Joan Hart, che all'epoca era nello show di successo della ABC Sabrina, vita da strega e la vincitrice dell'Oscar per la sua interpretazione in Beetlejuice Geena Davis in trattative per interpretare rispettivamente Sailor Moon e Queen Beryl .

Tuttavia, l'idea per il film era stata abbandonata dopo le successive perdite subite per il film live-action basato sul personaggio dei cartoni Mr Magoo , considerato un grande flop commerciale. Questo potrebbe non essere l'unico motivo dell'abbandono dell'idea del lungometraggio di Sailor Moon, ma sicuramente il più significativo.