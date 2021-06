Sailor Moon, elenco dei nuovi doppiatori italiani su Netflix: addio doppiaggio storico

Sailor Moon è uno degli anime più iconici degli anni '90. Nato dal manga di Naoko Takeuchi, ha già goduto di una serie animata nel vecchio millennio che ha accresciuto ulteriormente la popolarità di questi personaggi. Anche in Italia arrivò Sailor Moon condito da varie censure che hanno poi suscitato varie polemiche.

Nell'ultimo decennio, Sailor Moon è tornata in versione animata con il rifacimento Sailor Moon Crystal, una serie che in questo periodo sta trovando un seguito con il film Sailor Moon Eternal in arrivo su Netflix. Considerata la distanza tra i due prodotti, in italiano i doppiatori sono cambiati. Ecco l'elenco dei doppiatori di Sailor Moon Crystal ed Eternal:

Usagi Tsukino / Sailor Moon: Lucrezia Marricchi

Ami Mizuno / Sailor Mercury: Emanuela Ionica

Rei Hino / Sailor Mars: Gaia Bolognesi

Makoto Kino / Sailor Jupiter: Veronica Puccio

Minako Aino / Sailor Venus: Joy Saltarelli

Mamoru Chiba / Tuxedo Mask: Manuel Meli

Chibiusa / Sailor ChibiMoon: Monica Volpe

Haruka Ten'ou / Sailor Uranus: Tatiana Dessi

Michiru Kaiou / Sailor Neptune: Giulia Franceschetti

Setsuna Meiou / Sailor Pluto: Eva Padoan

Hotaru Tomoe / Sailor Saturn: Margherita De Risi

Luna: Ughetta d'Onorascenzo

Artemis: Leonardo Graziano

Diana: Valentina Pallavicino

Un cast notevolmente ringiovanito e con tanti talenti in erba, accompagnati da alcune voci già d'esperienza. Il nuovo casting ha però innescato alcune critiche dalla precedente doppiatrice di Sailor Moon.