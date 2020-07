Sailor Moon Eternal: una clip ci mostra la scena della trasformazione

Nonostante la notizia del rinvio di Sailor Moon Eternal, i numerosi fan della saga nata dalla mente di Naoko Takeuchi si potranno rincuorare grazie a questa clip che mostra una delle scene più famose dell'opera.

Il filmato è stato condiviso su Twitter dall'account @SMCollectibles e ci permette di dare una prima occhiata alla scena di trasformazione della protagonista, momento che era già diventato famoso tra gli appassionati grazie alla serie anime andata in onda nel corso degli anni '90. Leggendo i commenti al messaggio, che potete trovare in calce alla notizia, scopriamo che tutti gli utenti della celebre piattaforma social sono soddisfatti per il lavoro svolto dallo studio di animazione, in particolare la maggior parte degli utenti si dichiara fan di lunga data dell'opera, per questo sono felici di rivedere in azione la protagonista di Sailor Moon.

Vi ricordiamo che sono attualmente in lavorazione due lungometraggi dedicati alla serie, il primo verrà distribuito nei cinema giapponesi a partire dal prossimo 8 gennaio, mentre per la seconda parte i fan dovranno aspettare solo un mese, il seguito di Eternal sarà disponibile l'undici febbraio. In attesa di informazioni riguardo una eventuale uscita in Occidente delle pellicole, vi segnaliamo le iniziative per il compleanno di Sailor Moon.