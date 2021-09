Sailor Moon Eternal, come è stato animato il film? Netflix pubblica un dietro le quinte

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal è arrivato su Netflix Italia a giugno, e nonostante qualche polemica causata dal nuovo doppiaggio ha riscosso un discreto successo, riuscendo persino a piazzarsi nella Top 10 dei film più visti sulla piattaforma. Recentemente, Netflix ha deciso di mostrare ai fan come è stata realizzata la pellicola, condividendo un interessante dietro le quinte.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata alla clip multilingua, disponibile direttamente con il doppiaggio italiano. Il video mostra alcune delle Key Animation realizzate dagli animatori di Toei e Studio Deen, che dovrebbero darvi un'idea di quanto lavoro ci sia stato dietro la produzione del film.

Nel caso in cui non foste ferrati sull'argomento, solitamente i director degli studi di animazione ordinano agli artisti principali di un anime di realizzare le Key Animation, ovvero i fotogrammi che definiscono lo stato di partenza, intermedio o finale di un'animazione. Una volta realizzati i frame in questione, gli assistenti creano i fotogrammi di intermezzo, ovvero quelli in bassa definizione posizionati tra un key frame e l'altro, utili per dare un'impressione di generale fluidità ai movimenti.

Pretty Guardian Sailor Moon ha delle animazioni eccezionali, anche a causa dell'importante budget ricevuto per la produzione, non una sorpresa considerando la popolarità della serie. In Giappone l'anime è stato un successo, e Toei Animation ha già confermato che sarà realizzato un film sequel.