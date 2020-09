Sailor Moon Eternal Edition, Star Comics conferma la ripresa della pubblicazione

Poco meno di un anno fa, Edizioni Star Comics annunciava l'arrivo in Italia della chiacchierata Eternal Edition di Pretty Guardian Sailor Moon. Dopo aver pubblicato i primi cinque volumi, tuttavia, la distribuzione fu interrotta a causa dell'emergenza sanitaria, e l'arrivo del volume 6 venne posticipato a tempo indefinito.

Oggi, 28 settembre 2020, la casa editrice ha finalmente confermato la ripresa della pubblicazione, annunciando tramite il comunicato stampa sottostante la data in cui i collezionisti potranno mettere la mani sul nuovo volume.

"Come già comunicato durante uno dei nostri appuntamenti degli Star Days, informiamo i nostri lettori che la pubblicazione di Pretty Guardian Sailor Moon Eternal Edition riprenderà dal 9 dicembre, con l’uscita del volume 6.

L’emergenza legata all’epidemia del Nuovo Coronavirus COVID-19 ha creato problemi logistici anche al nostro settore, causando lo slittamento dell’uscita della serie. In questi mesi abbiamo lavorato per far sì che la pubblicazione riprendesse il prima possibile e finalmente, a partire da dicembre, potrete continuare la vostra collezione".

La nuova uscita sarà disponibile al costo di €14,90 e includerà, come sempre, poco più di 400 pagine di contenuti. Nel caso in cui voleste saperne di più su questa nuova edizione, potete dare un'occhiata al nostro speciale su Pretty Guardian Sailor Moon Eternal Edition.